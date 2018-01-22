В Пензе член общественного совета при полиции пошел судом на приставов

Причиной такого шага стало то, что размер взыскания с пенсии Александра Тузова, которая, по словам самого должника, составляет 22 тыс. 800 рублей и является его единственным источником дохода, в декабре 2017 года был увеличен с 20% до 35%.
Основанием для вынесения приставами соответствующего постановления послужило заявление взыскателя, который просил в соответствии с действующим законодательством списывать в счет погашения долга 50% пенсии бывшего сотрудника ФСБ.
Дело в том, что ранее Александр Тузов по собственной инициативе раскрыл структуру своих расходов, которая вызвала недоумение у представителей СМИ и общественности.
В итоге взыскатель предложил приставам как можно быстрее избавить Александра Тузова от давящего на его семейный бюджет кредита путем реализации с торгов транспортного средства, стоимость которого на момент покупки составляла более 1 млн. рублей. До настоящего времени автомобиль на продажу не выставлен.
Согласно картотеке дел Железнодорожного районного суда Пензы, должник Александр Тузов, пытаясь оспорить действия пристава-исполнителя, увеличившего размер взыскания с его пенсии до 35%, впервые обратился с административным исковым заявлением 19 декабря 2017 года, однако спустя два дня получил отказ.
В качестве основания в соответствующей графе таблицы о движении дела на сайте суда указано, что «заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке».
22 декабря член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов вновь обратился в районный суд, но и на этот раз его заявление не приняли по той же причине. При этом, согласно размещенным на сайте учреждения данным, между тем, как должник подал исковое заявление, и тем, как ему отказали, прошел 1 час и 3 минуты.