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В Пензе член общественного совета при полиции пошел судом на приставов

08:23 | 22.01.2018 | Общество

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ на пенсии и учредитель одного из сетевых СМИ Александр Тузов, который после череды исков об авторском праве задолжал ООО «ВолгаИнтерМедиа» более 100 тыс. рублей, подал в суд на приставов.

В Пензе член общественного совета при полиции пошел судом на приставов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Причиной такого шага стало то, что размер взыскания с пенсии Александра Тузова, которая, по словам самого должника, составляет 22 тыс. 800 рублей и является его единственным источником дохода, в декабре 2017 года был увеличен с 20% до 35%.

Основанием для вынесения приставами соответствующего постановления послужило заявление взыскателя, который просил в соответствии с действующим законодательством списывать в счет погашения долга 50% пенсии бывшего сотрудника ФСБ.

Дело в том, что ранее Александр Тузов по собственной инициативе раскрыл структуру своих расходов, которая вызвала недоумение у представителей СМИ и общественности.

В частности, должник сообщил, что ежемесячно направляет 18 тыс. 390 рублей на погашение кредита за автомобиль марки «Honda CR-V» 2014 года выпуска, находящийся в залоге у «Газпромбанка», а на оставшиеся от пенсии деньги — примерно 4 тыс. рублей — содержит себя и своего несовершеннолетнего ребенка.

В итоге взыскатель предложил приставам как можно быстрее избавить Александра Тузова от давящего на его семейный бюджет кредита путем реализации с торгов транспортного средства, стоимость которого на момент покупки составляла более 1 млн. рублей. До настоящего времени автомобиль на продажу не выставлен.

Согласно картотеке дел Железнодорожного районного суда Пензы, должник Александр Тузов, пытаясь оспорить действия пристава-исполнителя, увеличившего размер взыскания с его пенсии до 35%, впервые обратился с административным исковым заявлением 19 декабря 2017 года, однако спустя два дня получил отказ.

В качестве основания в соответствующей графе таблицы о движении дела на сайте суда указано, что «заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке».

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22 декабря член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов вновь обратился в районный суд, но и на этот раз его заявление не приняли по той же причине. При этом, согласно размещенным на сайте учреждения данным, между тем, как должник подал исковое заявление, и тем, как ему отказали, прошел 1 час и 3 минуты.

В результате 25 декабря Александр Тузов обратился в Арбитражный суд Пензенской области, где его заявление сначала оставили без движения, поскольку оно не соответствовало требованиям ст. 126 и ст. 199 АПК РФ.

Только после того, как задолжавший деньги истец-пенсионер в начале 2018 года предоставил суду необходимые документы, его заявление все же было принято к производству.

Рассмотрение дела назначено на четверг, 25 января.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», все банковские счета Александра Тузова арестованы.

На совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля наложен запрет.

Кроме того, приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 35% и на зарплату в размере 50%.

Также должнику ограничен выезд за пределы России.
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