Арбитражный управляющий Геннадий Бирюков назвал ситуацию с дольщиками в Пензе вакханалией Общество

Пенза, 11 марта 2018. PenzaNews. Член ассоциации «Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» Геннадий Бирюков назвал ситуацию с дольщиками в Пензе вакханалией.

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«Лет 10 я ездил в Омск — там тоже есть обманутые дольщики, но такой вакханалии, какая сейчас у вас, я не видел никогда нигде. Вы не должны здесь стоять, вы должны жить в благоустроенных квартирах с ремонтом», — сказал он в ходе пятого митинга дольщиков, состоявшегося у здания бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе в воскресенье, 11 марта.

Геннадий Бирюков добавил, что вина в случившемся лежит в том числе на представителях власти, которые допустили, чтобы люди, вложившие сбережения в жилье, остались без квартир и без денег.

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«Это все почему получилось? Из-за бездействия наших чиновников, начиная с [губернатора Пензенской области Ивана] Белозерцева. Кувайцев [мэр Пензы], вы посмотрите, не пришел сюда — он обязан был быть здесь и отчитаться перед нашим народом. А министр строительства [и дорожного хозяйства региона], который отвечает за эту работу, где он — Гришаев? Гришаева нет. […] Как он допустил такое? За это надо его отстранить от занимаемой должности», — заявил член ассоциации «Первая СРО АУ».

Он также высказал мнение, что генеральный директор ОАО «Пензастрой» Валентин Журавлев не может больше носить звание заслуженного строителя РФ и почетного гражданина Пензы.

«Он обманул людей, он обязан был здесь отчитаться перед народом. Как он мог допустить, что вы пришли такой толпой с маленькими детьми сюда?» — возмутился Геннадий Бирюков.

Он предположил, что чиновники неглубоко вникают в суть дела, называя временного управляющего «Пензастроя» то внешним, то конкурсным.

«Как арбитражный управляющий я вам скажу: вас наша власть обманывает. В каком плане? Говорит, что к ним не приезжает арбитражный управляющий. У арбитражного управляющего свои задачи, а задачи правительства — того же [председателя облправительства Николая] Симонова, того же Белозерцева — должны быть настроены к тому, чтобы вам быстрее отдать жилье», — сказал член ассоциации «Первая СРО АУ».