Резолюция пятого митинга дольщиков в Пензе доставлена в облправительство и мэрию Общество

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Резолюция митинга обманутых дольщиков, который состоялся в Пензе 11 марта и стал уже пятым по счету, доставлена в областное правительство и городскую администрацию.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Подписи под текстом обращения поставил 481 человек.

Кроме ранее озвученных требований к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, мэру Виктору Кувайцеву и руководству ОАО «Пензастрой», резолюция дополнена новыми.

Читайте также

Появилось видео, как люди на митинге освистали должника-иждивенца Александра Тузова

Так, в нее включены отдельные требования дольщиков ЖК «Маяковский», которые из-за ограниченного количества времени не смогли выступить на митинге, и предложение члена президиума ЦК КПРФ, первого секретаря пензенского обкома партии, депутата Законодательного собрания региона Георгия Камнева о создании государственной компании по достройке домов, принятое участниками протестного мероприятия единогласно.

По подсчетам ИА «PenzaNews», на митинг 11 марта в Пензе вышли около 350 дольщиков, организаторы же насчитали порядка 600 человек.

По их словам, он стал «одним из самых многочисленных за последние несколько лет в Пензе».

«Подобное удавалось только активистам из штаба Навального — 12 июня 2017 года они собрали порядка 600–800 человек перед стадионом «Первомайский», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Пензастрой, дострой» в соцсети «ВКонтакте».