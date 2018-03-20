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Трем скверам Пензы присвоят официальные названия

08:47 | 20.03.2018 | Общество

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Официальные названия планируется присвоить трем скверам Пензы. Об этом сообщила и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Ирина Кочеткова в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по градорегулированию, землепользованию и собственности.

Трем скверам Пензы присвоят официальные названия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, за территорией на улице Карпинского напротив монумента воинской и трудовой славы пензенцев будет официально закреплено название сквер «Бессмертного полка» в честь патриотической акции.

Зеленой зоне в районе перекрестка улиц Кулакова и Пушкина, созданной по инициативе реготделения «Русского географического общества», присвоят название «45 меридиан».

Территорию на улице Германа Титова будут именовать сквером Машиностроителей.

«Возведение памятника человеку труда имеет огромное культурное значение. Установка памятника токарю в 2016 году в данном сквере была приурочена к празднованию Дня машиностроителя. Кроме того, в Октябрьском районе расположены предприятия, сфера деятельности которых связана с машиностроительной отраслью — это ОАО «Пензхиммаш», ООО «Пензенский завод энергетического машиностроения», пензенский филиал ЗАО «ММЗСО», ООО «Лазер Про», ООО «СтанкоМашСтрой», — сказала Ирина Кочеткова.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, проект принят депутатами единогласно и будет рассмотрен на ближайшей сессии гордумы, которая состоится 30 марта.
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