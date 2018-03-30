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Трем скверам Пензы присвоены официальные названия

13:13 | 30.03.2018 | Общество

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Три зеленые зоны Пензы получили официальные названия — скверы «Бессмертного полка», Машиностроителей и «45 меридиан». Соответствующее решение принято в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.

Трем скверам Пензы присвоены официальные названия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Говоря о сквере Машиностроителей, и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Ирина Кочеткова пояснила, что он, в отличие от двух других, существует давно, однако в 2016 году там установили памятник токарю, что придало территории тематическую направленность.

За присвоение всех трех названий депутаты проголосовали единогласно.

В завершение этого блока вопросов глава Пензы Валерий Савельев высказал мнение, что в будущем необходимо проводить голосование жителей по выбору названия для того или иного сквера и утверждать его на сессии еще до официального открытия.
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