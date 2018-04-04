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У экспертов нет претензий к керосину, залитому в Ан-148 в Пензе в день крушения

14:29 | 04.04.2018 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Специалисты не имеют каких-либо претензий к качеству керосина, которым самолет Ан-148 был заправлен в Пензе 11 февраля 2018 года — за несколько часов до авиакатастрофы в Подмосковье, в результате которой погиб 71 человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

У экспертов нет претензий к керосину, залитому в Ан-148 в Пензе в день крушения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Авиационный керосин, который был заправлен в воздушное судно в Пензе, в Москве, в Саратове, соответствует всем нормам годности, которые предъявляются к авиационному топливу», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что члены рабочей группы, в состав которой входили сотрудники прокуратуры, взяли пробы топлива в аэропорту Пензы в ночь на 12 февраля.

«Они [результаты проверки] подтвердили соответствие всем критериям», — подчеркнул Юрий Осколков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

За несколько часов до трагедии воздушное судно вылетело в Москву из Пензы. После прибытия в столицу самолет отправился в Саратов, затем вернулся обратно в Москву, откуда днем вылетел в Орск.
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