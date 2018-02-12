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СК и прокуратура проверяют аэропорт Пензы в связи с крушением Ан-148

12:55 | 12.02.2018 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Следователи и прокуроры проводят проверочные мероприятия в пензенском аэропорту в связи с крушением самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавшего из Домодедово в Орск, который за несколько часов до этого выполнил рейс из Пензы в Москву. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила помощник директора учреждения по организации перевозок пензенского аэропорта Александра Кулаева.

СК и прокуратура проверяют аэропорт Пензы в связи с крушением Ан-148

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проверяли документацию», — сказала она, добавив, что также специалисты выясняют, каким образом проводилась предполетная подготовка воздушного судна.

Александра Кулаева отметила, что пока неизвестно, сколько по времени продлятся проверочные мероприятия.

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В свою очередь директор пензенского аэропорта Юрий Осколков предпочел воздержаться от каких-либо комментариев, в том числе о взятых пробах топлива, которым заправляли самолет в Пензе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области 11 февраля.

На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

В связи со случившимся авиакомпания временно приостановила эксплуатацию самолетов Ан-148.

Пока произошедшее никак не повлияло на график полетов из Пензы в Москву и обратно. Утренний рейс «Саратовских авиалиний» в столицу выполнил самолет Як-42.
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