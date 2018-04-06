В пензенском ТЦ «Триумф» выявлены грубые нарушения Общество

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Грубые нарушения в сфере пожарной безопасности выявлены в ходе проверки торгового центра «Триумф», расположенного на улице Суворова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«На втором этаже в малом торговом зале правого крыла и в бытовом помещении первого этажа пожарные извещатели находятся в нерабочем состоянии. В холле первого этажа возле центральной лестницы при срабатывании пожарных извещателей не сработала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Двери эвакуационных выходов не имеют возможности свободного открытия без ключа изнутри. Исполнительная документация на системы противопожарной защиты на объекте не хранится», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что многочисленные нарушения требований пожарной безопасности свидетельствуют о невозможности эксплуатации торгового центра, так как создают угрозу для жизни и здоровья людей.

«В связи с этим прокурором Железнодорожного района Пензы [Алексеем Аношиным] 6 апреля подготовлено и направлено в суд исковое заявление о запрете деятельности по эксплуатации здания торгового центра «Триумф» до устранения нарушений требований пожарной безопасности», — сказала Светлана Артамонова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

В Пензенской области за три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.

В Пензе по итогам проведенных мероприятий прокуратура потребовала запретить эксплуатацию зданий кинокомплекса «Современник», торгового дома «Урицкий» и магазина «Мой», в Кузнецке — ТЦ «М-Сити».

