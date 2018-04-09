EN
17:32:11 Понедельник, 9 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бойцы пензенского ОМОНа вернулись с победой с соревнований по стрельбе

11:26 | 09.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Бойцы пензенского ОМОНа вошли в тройку лидеров в стрельбе из автомата Калашникова по итогам соревнований, состоявшихся на полигоне войскового стрельбища в Дзержинске.

Бойцы пензенского ОМОНа вернулись с победой с соревнований по стрельбе

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области

Кубки и медали победителям вручил исполняющий обязанности командующего Приволжским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Михаил Урасов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, двухдневные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия объединили 180 человек в составе 20 команд.

Разрыв между соперниками был минимален.

В личном зачете каждое попадание играло важную роль — при одинаковом количестве очков судьи для определения победителей подсчитывали количество попаданий в «десятку».
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
«Сурский гидроузел» работает в режиме срезки пика паводка В Пензе интересующегося криптовалютой мужчину обманули на 100 тыс. рублей
В Пензе ветераны просят вернуть парку «Олимпийский» название «Комсомольский» «Дамате» заинтересована во внедрении инновационных технологий — Станислав Варич
В Наровчатском районе прорвало плотину Иван Белозерцев предложил закладывать в бюджете деньги на арт-объекты
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама