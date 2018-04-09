Бойцы пензенского ОМОНа вернулись с победой с соревнований по стрельбе Общество

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Бойцы пензенского ОМОНа вошли в тройку лидеров в стрельбе из автомата Калашникова по итогам соревнований, состоявшихся на полигоне войскового стрельбища в Дзержинске.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области

Кубки и медали победителям вручил исполняющий обязанности командующего Приволжским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Михаил Урасов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, двухдневные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия объединили 180 человек в составе 20 команд.

Разрыв между соперниками был минимален.

В личном зачете каждое попадание играло важную роль — при одинаковом количестве очков судьи для определения победителей подсчитывали количество попаданий в «десятку».