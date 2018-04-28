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Глава Пензы и мэр посадили деревья в центре города

14:48 | 28.04.2018 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев, несмотря на дождь, приняли участие в акции по благоустройству, в рамках которой на пересечении улиц Пушкина и Плеханова было высажено семь елей и шесть каштанов.

Глава Пензы и мэр посадили деревья в центре города

Фото: Penza-gorod.ru

Изначально предполагалось, что свой вклад в озеленение территории в центре города также внесет губернатор Иван Белозерцев, однако из-за неблагоприятной погоды его субботний график был скорректирован.

Вместе с тем к акции присоединились вице-мэр Юрий Ильин, другие сотрудники мэрии и представители гордумы, в том числе депутат Сергей Лисовол, возглавляющий строительную группу «Рисан».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 апреля в Пензе должен был состояться общегородской субботник, однако из-за дождя его перенесли на неделю — на 5 мая.

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