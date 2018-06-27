Под Пензой суд обязал администрацию предоставить жилье погорельцам вне очереди Общество

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Суд возложил на администрацию Ермоловского сельсовета Пензенского района Пензенской области обязанность включить семью из трех человек, квартира которых сгорела в 2010 году, в списки на получение жилого помещения во внеочередном порядке.

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«С 2007 года семья проживала в многоквартирном доме в Загоскино. В октябре 2010-го в нем произошел пожар, и все квартиры и имущество были уничтожены огнем. Причиной оказался недостаток конструкций изготовления электрооборудования. В возбуждении уголовного дела было отказано. После пожара семья временно проживает без регистрации в Пензе, в общежитии. Жилая площадь комнаты составляет 12 кв. метров. Душевая, туалет и кухня рассчитаны на пользование жильцами из девяти помещений», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда.

По его словам, физический износ дома в Загоскино на момент проведения экспертного осмотра составлял 96%, техническое состояние оценивалось как негодное — состояние несущих конструктивных элементов было аварийным.

«Администрацией Ермоловского сельского совета принято решение о постановке семьи истца на очередь на получение жилого помещение в общем порядке, что противоречит нормам жилищного законодательства, поскольку его семья имеет право на получение квартиры вне очереди. В заключении межведомственная комиссия Ермоловского сельского совета признала сгоревший дом аварийным и непригодным для проживания, подлежащим сносу», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что глава семьи посчитал заключение незаконным, поскольку жилой дом полностью уничтожен при пожаре, и заключение комиссии в части оценки сгоревшего дома на предмет его аварийности не соответствует строительно-техническим нормам и действующему жилищному законодательству.

«В постановлении администрации Ермоловского сельсовета, на основании которого многоквартирный жилой дом признан непригодным для проживания и реконструкции и принято решение о расселении граждан, не были указаны наименование строения, адрес, площадь квартир, основания расселения, не принято решение о порядке этого процесса и сроки, не указаны фамилии жильцов, нуждающихся в квартирах. В связи с этим оно признано недействительным», — добавил он.