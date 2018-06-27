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Под Пензой суд обязал администрацию предоставить жилье погорельцам вне очереди

08:56 | 27.06.2018 | Общество

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Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Суд возложил на администрацию Ермоловского сельсовета Пензенского района Пензенской области обязанность включить семью из трех человек, квартира которых сгорела в 2010 году, в списки на получение жилого помещения во внеочередном порядке.

Под Пензой суд обязал администрацию предоставить жилье погорельцам вне очереди. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 2007 года семья проживала в многоквартирном доме в Загоскино. В октябре 2010-го в нем произошел пожар, и все квартиры и имущество были уничтожены огнем. Причиной оказался недостаток конструкций изготовления электрооборудования. В возбуждении уголовного дела было отказано. После пожара семья временно проживает без регистрации в Пензе, в общежитии. Жилая площадь комнаты составляет 12 кв. метров. Душевая, туалет и кухня рассчитаны на пользование жильцами из девяти помещений», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда.

По его словам, физический износ дома в Загоскино на момент проведения экспертного осмотра составлял 96%, техническое состояние оценивалось как негодное — состояние несущих конструктивных элементов было аварийным.

«Администрацией Ермоловского сельского совета принято решение о постановке семьи истца на очередь на получение жилого помещение в общем порядке, что противоречит нормам жилищного законодательства, поскольку его семья имеет право на получение квартиры вне очереди. В заключении межведомственная комиссия Ермоловского сельского совета признала сгоревший дом аварийным и непригодным для проживания, подлежащим сносу», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что глава семьи посчитал заключение незаконным, поскольку жилой дом полностью уничтожен при пожаре, и заключение комиссии в части оценки сгоревшего дома на предмет его аварийности не соответствует строительно-техническим нормам и действующему жилищному законодательству.

«В постановлении администрации Ермоловского сельсовета, на основании которого многоквартирный жилой дом признан непригодным для проживания и реконструкции и принято решение о расселении граждан, не были указаны наименование строения, адрес, площадь квартир, основания расселения, не принято решение о порядке этого процесса и сроки, не указаны фамилии жильцов, нуждающихся в квартирах. В связи с этим оно признано недействительным», — добавил он.

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