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В Пензенской области с начала года утонули 13 человек

13:23 | 02.07.2018 | Общество

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Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. 13 человек, в том числе один ребенок, утонули в Пензенской области с начала 2018 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов в ходе совещания в понедельник, 2 июля.

В Пензенской области с начала года утонули 13 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, подавляющее большинство несчастных случаев произошло в местах, не оборудованных для купания.

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В связи с этим губернатор Иван Белозерцев призвал проверить каждый водоем Пензенской области.

Он напомнил, что арендаторы или собственники должны оборудовать места для купания и организовать дежурство спасателей, а полицейские и дружинники — патрулировать пляжи, не допускать нахождение в воде нетрезвых людей и проводить разъяснительную работу с детьми.

Глава региона отметил также, что комфортные условия для отдыхающих созданы не во всех официальных зонах отдыха.

«Нужно отдавать пляжи в долгосрочную аренду, четко прописав технические условия: пост спасателей, кабинки для переодевания, уборка территории. Ситуация будет меняться только после того, как главы муниципалитетов организуют должный контроль», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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