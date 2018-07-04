Оппозиция провела в Пензе митинг против повышения пенсионного возраста Общество

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Более 100 человек приняли участие в митинге против повышения пенсионного возраста, который состоялся по инициативе движения «Левый фронт» в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе вечером в среду, 4 июля.

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К акции протеста присоединились представители КПРФ, в том числе глава фракции партии в пензенской гордуме Олег Шаляпин, комсомольцы, сторонники «Справедливой России», члены официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии» и рядовые жители, выступающие против предложенной правительством РФ реформы.

Обращаясь к собравшимся, координатор «Левого фронта» в Пензенской области Виктор Хомец отметил, что в сложившейся ситуации необходимо активнее выражать свое несогласие с инициативами, продвигаемыми на федеральном уровне.

«Левый фронт» готов возглавить здесь, в Пензенской губернии, протестное движение», — подчеркнул он и в подтверждение своих слов рассказал о той работе, которую проводят оппозиционеры.

В свою очередь гражданский активист Игорь Алексеев обратил внимание на то, что жители, занимающие принципиальную позицию по тому или иному вопросу, могут реально влиять на принятие ключевых решений.

В качестве примера он привел озвученное ранее губернатором Иваном Белозерцевым предложение перенести стелу «Слава Героям» с Соборной площади в район сквера «Журавли», что было неоднозначно воспринято в обществе и привело к акциям протеста.

«В результате я получаю письмо из городской администрации, что решение не принималось о сносе и деньги не выделялись, […] поэтому наша борьба не может быть пустой», — сказал Игорь Алексеев.

Другие участники митинга, также пожелавшие высказаться, затронули тему увеличения НДС с 18% до 20%, порассуждали о возможных последствиях повышения пенсионного возраста и риске ухода многих предпринимателей в тень.

Кроме того, было анонсировано продолжение протестной кампании: ближайшая акция состоится 8 июля в 13.00 в парке «Олимпийский», а на 11.00 28-го числа запланирован митинг у здания бывшего кинотеатра «Родина».

В завершение мероприятия пришедшие приняли резолюцию, в которой содержится ряд требований, в том числе адресованных губернатору Ивану Белозерцеву, председателю Законодательного собрания области Валерию Лидину и мэру Пензы Виктору Кувайцеву. В частности, им предлагается не поддерживать проект закона о повышении пенсионного возраста и публично выступить против анонсированной правительством России реформы.