«Молодая Гвардия» и «Караван добрых дел» вошли в число получателей грантов на развитие НКО Общество

Пенза, 22 июля 2018. PenzaNews. Федерация судомодельного спорта, реготделение «Молодой Гвардии Единой России», АНО «Центр молодежного сотрудничества», «Пензенское землячество» и благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» получат максимальные гранты в форме субсидий из бюджета региона на реализацию социальных проектов по результатам конкурсного отбора, проведенного областным правительством.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Распределение денежных средств в объеме около 4 млн. рублей утверждено распоряжением правительства Пензенской области, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Согласно тексту документа, копия которого имеется в ИА «PenzaNews», общественной организации «Пензенская федерация судомодельного спорта» во главе с председателем правления Владимиром Никишовым будет выделено почти 300 тыс. рублей на проект «Современная спортивная техника — залог высоких спортивных результатов!»

Читайте также

Шарипков связал инициированную иждивенцем Тузовым проверку НКО с Трохиным

Чуть более 298 тыс. рублей решено предоставить на проект «Лидеры Пензенской области» реготделению всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», областной штаб которой возглавляет член Общественной палаты региона Иван Атяшкин, ранее входивший в президиум регполитсовета «Единой России».

По 210 тыс. рублей гранта получат две некоммерческие организации: реготделение межрегиональной общественной организации «Пензенское землячество» во главе с исполнительным директором Юлией Кузнецовой — на проект «Пензенский стихотворец» и АНО «Центр молодежного сотрудничества», руководителем которой в журнале регистрации заявок от 25 мая 2018 года числится Мария Ирышкова, а в ЕГРЮЛ Сергей Нагорнов (соответствующие изменения были внесены в реестр 21 июня) — на проект «Россия — родина моя».

Грант в 200 тыс. рублей направят благотворительному фонду поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел», директором которого является Андрей Мартынов, на проект «Школа материнства». Ранее сообщалось, что он будет реализован по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области, а руководить им будет депутат от округа №2 Ольга Чистякова, которая также является заместителем директора ООО «Дионис» по социальным вопросам и председателем правления благотворительного фонда «Караван добрых дел».

Читайте также

Трохин постоянно подставляет Белозерцева своими действиями — Падалкин

Всего поддержку из регионального бюджета получат 28 НКО.

В частности, на средства грантов будут реализованы инициативы патриотической направленности. Так, реготделение Поискового движения России сможет направить 100 тыс. рублей на проект «От истоков Суры до могилы Героев», а отделение организации ветеранов «Боевое братство» — около 179 тыс. рублей на проект «Имя деда».

Комиссию по предоставлению грантов возглавлял заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий вопросы внутренней политики, который с февраля 2002 года по ноябрь 2015-го руководил региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия».