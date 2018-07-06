Шарипков связал инициированную иждивенцем Тузовым проверку НКО с Трохиным Общество

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков считает, что проверка деятельности НКО, которую инициировал оказавшийся «практически банкротом» член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ и учредитель одного из сетевых СМИ Александр Тузов, живущий, по собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи, может быть связана с заместителем председателя регионального правительства Василием Трохиным, курирующим вопросы внутренней политики.

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«Я считаю, что он получил задание. [...] Мне кажется, такое задание мог дать Трохин», — сказал собеседник агентства, добавив, что ему трудно судить о мотивах, поскольку он не испытывает «никаких неприязненных чувств ко всему правительству и отдельным его представителям».

Вместе с тем Олег Шарипков напомнил, что некоторое время назад «писал заявление на управление внутренней политики», так как в ведомстве, на его взгляд, «очень тенденциозно подходят к распределению бюджетных средств среди НКО».

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«В прокуратуру писал, и губернатору, и в Минэкономразвития посылал свои записи о том, что получают деньги организации, которые так или иначе лояльны лично к представителями управления внутренней политики. А все остальные не получают или получают значительно меньше», — отметил глава фонда «Гражданский Союз».

По его словам, «возможно, есть другие причины», но ему о них ничего неизвестно.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, знает ли Олег Шарипков Александра Тузова, он сказал, что «лично не знаком», «видел его издалека пару раз».

При этом руководитель НКО подчеркнул, что ему известно о заявлениях, которые писал бывший сотрудник ФСБ в правоохранительные органы на порядочных людей с целью привлечения их к уголовной ответственности, хотя эти попытки ни к чему так и не привели, а также о систематическом распространении в интернете в отношении них недостоверной информации с признаками клеветы.

«Мне известно, что он занимается таким кляузничеством. […] И про чиновников, и про журналистов, и про общественных деятелей, и про обычных людей [распространяет информацию], что наводит на мысль, что человек вообще не совсем здоров. В Пензе, наверное, другого подобного человека просто нет. Явно это отклонение от общепринятых моральных норм поведения в обществе», — сказал Олег Шарипков.

«А то, что он говорит о себе еще вдобавок, что он аналитик, политолог, представитель ФСБ и член общественного совета при УМВД России по Пензенской области — это наносит просто, я считаю, урон этим структурам. По нему судят о пензенских политологах, и об общественном совете при УМВД, и, собственно, о пензенском ФСБ», — добавил он.

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По словам собеседника агентства, в ходе дачи объяснений в рамках проверки о собранных средствах при проведении благотворительного спектакля в полицию была предоставлена информация о том, что в течение 2016–2017 годов в сети «был опубликован «целый вагон» клеветнических материалов» против фонда «Гражданский Союз» и него лично как руководителя некоммерческой организации.

«Думаю, что целью этих материалов было чисто экономически удушить нас, чтобы у нас было меньше благотворителей, чтобы на нас показывали пальцем, чтобы нас не финансировали. […] Это такая политика экономического удушения. Но, как мы видим, все эти попытки не увенчались успехом», — сказал Олег Шарипков.

Он также обратил внимание на инициативу губернатора Ивана Белозерцева о возрождении традиции проведения благотворительных спектаклей, которую глава региона публично озвучил в Международный день театра, 27 марта.

«Если в этом году губернатор написал, что он решил возродить и поддерживать проведение спектаклей, а после этого возникают такие статьи и проверки, это значит, что просто он не контролирует вообще своих подчиненных — выходит так, потому что явно они играют против него. То есть губернатор считает, что надо возрождать, а Трохин, видимо, считает, что надо хоронить. И вот теперь мы посмотрим, чья возьмет», — резюмировал собеседник агентства.