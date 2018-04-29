Годовой доход депутата Ольги Чистяковой составил около 254 тыс. рублей Политика

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №2, члена фракции «Единая Россия» Ольги Чистяковой, которая также является заместителем директора ООО «Дионис» по социальным вопросам и председателем правления благотворительного фонда «Караван добрых дел», составил за 2017 год около 254 тыс. рублей.

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Она владеет двумя земельными участками общей площадью 8 соток, жилым строением площадью 40 кв. метров и гаражом площадью около 22 кв. метров. В совместной собственности с супругом у нее имеется две квартиры общей площадью 138 кв. метров.

Кроме того, в пользовании у народной избранницы находятся земельный участок площадью около 22 кв. метров и квартира площадью почти 61 кв. метр.

Супруг Ольги Чистяковой за год заработал около 184 тыс. рублей. Помимо общей с женой недвижимости, ему принадлежит полдоли квартиры площадью более 34 кв. метров и два автомобиля — «Ford Fusion» и «Hyundai Matrix».

Доход сына депутата составил более 14 тыс. рублей. У него в пользовании имеется две квартиры общей площадью около 149 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.