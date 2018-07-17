Видео про баннер с проклятием за пенсионную реформу набрало более 110 тыс. просмотров Общество

Пенза, 22 июля 2018. PenzaNews. Видеоролик, на котором запечатлено, как региональный координатор «Левого фронта» Виктор Хомец закрепляет на ограждении путепровода в Пензе 10-метровый баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста», набрал на странице активиста в Instagram свыше 110 тыс. просмотров.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К 13.00 воскресенья, 22 июля, пользователи поставили под ним почти 6 тыс. отметок «Нравится» и разместили более 160 комментариев.

По словам Виктора Хомца, он гордится своим поступком.

«Я горжусь этой акцией, и я отвечу за нее. Иначе глаза народу не открыть. А эта акция, она многого стоит!» — написал активист в Facebook под сообщением о грозящей ему административной ответственности за проведение публичного мероприятия.

Публикация от Виктор Хомец. Пенза. (@viktorkhomets) 16 Июл 2018 в 10:22 PDT

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший вторник, 17 июля, около 7.20 региональный координатор «Левого фронта» Виктор Хомец в одиночку закрепил 10-метровый баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста» на ограждении путепровода, проходящего над улицей Луначарского в Пензе.

Растяжка провисела там около трех часов, пока ее не сняли неизвестные мужчины.

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Полиция квалифицировала акцию как «одиночный пикет путем демонстрации баннера», организованный в месте, где публичные мероприятия запрещены.

В отношении Виктора Хомца составлен административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия. Ему грозит штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или до 30 суток административного ареста.

Ранее он уже привлекался к ответственности за фаер-акцию против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.