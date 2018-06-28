«Росгосцирк» объявил аукцион на достройку пензенского цирка Общество

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. «Российская государственная цирковая компания» («Росгосцирк») объявила электронный аукцион на выполнение функций генерального подрядчика по завершению реконструкции пензенского цирка, расположенного на улице Плеханова.

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Заказчиком выступило министерство культуры Российской Федерации. Заявки принимаются по 12 июля. Срок рассмотрения первых частей заявок участников закончится 16 июля. Аукцион в электронной форме состоится 19 июля.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд. 267 млн. 114 тыс. 110 рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет.

Сроком завершения реконструкции цирка определено 20 декабря 2020 года.

Кроме того, объявлен аукцион на оказание услуг по контролю и надзору за строительством объекта с начальной (максимальной) ценой контракта 15 млн. 604 тыс. 640 рублей. Он состоится также 19 июля.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано. Планировалось, что строительство будет завершено в конце 2014 года.

В августе 2015 года в деятельности генподрядчика — компании «Волгожилстрой» — прокуратура выявила нарушение градостроительного законодательства: бетон был недостаточно уплотнен в опалубке. В октябре стало известно, что будет выбран новый подрядчик.

20 января 2017 года было получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по завершению строительства пензенского цирка.

В марте губернатор Иван Белозерцев проинформировал об актуальном положении дел премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

14 июля Пензу посетил директор ФКП «Росгосцирк» Дмитрий Иванов. В ходе встречи с Иваном Белозерцевым он выразил уверенность в том, что цирк в Пензе будет достроен к 2019 году.

В ноябре глава региона сообщил, что на завершение работ в федеральном бюджете заложено 1,3 млрд. рублей, а торги на всю сумму состоятся в I квартале 2018 года.

В марте 2018-го он уточнил, что в текущем году на эти цели в область поступит 600 млн. рублей.

До настоящего времени строительство цирка в Пензе не возобновлено.