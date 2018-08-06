В Пензе начались пикеты против повышения стоимости проезда Общество

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Активисты областного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) начали кампанию против повышения стоимости проезда в общественном транспорте Пензы в связи с утверждением новых предельных тарифов, в соответствии с которыми провозная плата в троллейбусах может вырасти с 16 августа до 20 рублей, в автобусах — до 21 рубля, в маршрутных такси — до 23 рублей.

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В понедельник, 6 августа, комсомольцы провели одиночные пикеты перед зданием на 2-м Виноградном проезде, где располагается управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, возглавляемое Натальей Клак.

Секретари обкома ЛКСМ — Александр Рогожкин, который также является членом молодежного парламента при Законодательном собрании региона, и Владислав Толстошеев — по очереди вставали у крыльца с плакатом «Госпожа Клак, нам пересесть на велики?» и красным флагом.

Для большей наглядности они установили перед зданием велосипед.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Александр Рогожкин, в первой половине дня уже были проведены одиночные пикеты перед зданием мэрии Пензы, в котором также находится гордума, и у Центрального рынка, где, по его мнению, «лучше всего видна транспортная ситуация».

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«Меркурий» повысит цены на проезд в своих автобусах до 21 рубля, в маршрутках — до 23-х

Отвечая на вопрос о том, не является ли протестная кампания преждевременной, поскольку пока лишь утверждены предельные тарифы и не все игроки рынка объявили об увеличении провозной платы, лидер пензенских комсомольцев заявил, что в предстоящем подорожании проезда сомневаться не приходиться.

«Повышение [предельных] тарифов фактически означает индульгенцию на то, что они [перевозчики и муниципалитет — в зависимости от вида транспорта] повысят цены. То есть, грубо говоря, им нужно для этого юридическое обоснование со стороны государства. Госпожа Клак это обоснование дает. С 16 августа, я думаю, цены будут повышены. Однозначно», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что стоимость проезда в Пензе может остаться прежней лишь в том случае, если губернатор Иван Белозерцев публично выступит против и «прикрикнет» на тех, в чьей зоне ответственности находится данный вопрос.

«Но сейчас же не выборы — не прикрикнет», — отметил Александр Рогожкин.

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В «Дилижансе» пока не готовы сказать, насколько увеличат стоимость проезда

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 августа 2018 года областное управление по регулированию тарифов и энергосбережению утвердило новые предельные тарифы на проезд в общественном транспорте Пензы.

С 16 августа они составят: для троллейбусов — 20 рублей 78 копеек, для автобусов большой вместимости — 21 рубль, для маршрутных такси — 23 рубля 1 копейку.

Компании «Меркурий» и «Меркурий-авто-6» намерены с этого же числа повысить стоимость проезда и провоза багажа в автобусах №54 и №30 до 21 рубля, в маршрутных такси №№4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81 и 89 — до 23 рублей.

Представители обществ с ограниченной ответственностью «Компания Дилижанс», «Корпорация Дилижанс» и «ТК «Дилижанс», обеспечивающих в Пензе работу автобусов №№66, 70, 82С и 99, а также маршруток №№1, 1Т, 2А, 2Т, 5К, 7, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85 и 93, пока не раскрывают информацию о том, насколько планируется увеличить стоимость проезда.

Орган местного самоуправления решение о размере провозной платы для муниципального транспорта пока не обнародовал.