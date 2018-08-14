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Вопрос о новом главном редакторе РИАПО остается открытым — Олег Синенков

18:30 | 14.08.2018 | Общество

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Окончательное решение по кандидатуре нового главного редактора ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области» (РИАПО) пока не принято. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник департамента информполитики и СМИ региона Олег Синенков.

Вопрос о новом главном редакторе РИАПО остается открытым — Олег Синенков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пока вопрос открыт», — сказал собеседник агентства, добавив при этом, что назначение состоится «в ближайшее время».

Он уточнил также, что с 6 августа временно исполняющей обязанности главного редактора после ухода с этого поста Ольги Терехиной стала сотрудница агентства Инна Балашова, которая уже возглавляла данное СМИ некоторое время в 2017 году после увольнения Владимира Ельникова и до назначения Андрея Попкова.

Комментируя тот факт, что в разделе «О проекте» в качестве руководителя РИАПО по-прежнему значится Ольга Терехина, Олег Синенков сказал, что это ошибка.

Вскоре после разговора корреспондента ИА «PenzaNews» с начальником департамента информация на сайте созданного на бюджетные деньги СМИ была актуализирована.

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