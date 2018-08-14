Вопрос о новом главном редакторе РИАПО остается открытым — Олег Синенков Общество

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Окончательное решение по кандидатуре нового главного редактора ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области» (РИАПО) пока не принято. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник департамента информполитики и СМИ региона Олег Синенков.

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«Пока вопрос открыт», — сказал собеседник агентства, добавив при этом, что назначение состоится «в ближайшее время».

Он уточнил также, что с 6 августа временно исполняющей обязанности главного редактора после ухода с этого поста Ольги Терехиной стала сотрудница агентства Инна Балашова, которая уже возглавляла данное СМИ некоторое время в 2017 году после увольнения Владимира Ельникова и до назначения Андрея Попкова.

Комментируя тот факт, что в разделе «О проекте» в качестве руководителя РИАПО по-прежнему значится Ольга Терехина, Олег Синенков сказал, что это ошибка.

Вскоре после разговора корреспондента ИА «PenzaNews» с начальником департамента информация на сайте созданного на бюджетные деньги СМИ была актуализирована.