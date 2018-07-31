Ольга Терехина покидает пост главного редактора РИАПО Общество

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Главный редактор ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области» (РИАПО) Ольга Терехина, назначенная на эту должность менее полугода назад, увольняется по собственному желанию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник департамента информационной политики и средств массовой информации региона Олег Синенков.

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«[Она уходит] в связи с личными обстоятельствами, не связанными ни с претензиями с нашей стороны, ни с чем», — сказал собеседник агентства, уточнив, что Ольга Терехина завершит работу на текущей неделе.

На просьбу оценить ее работу в сравнении с прежними руководителями агентства Олег Синенков, возглавивший департамент в январе 2018 года, заявил, что «других не видел», однако в целом отозвался о деятельности Ольги Терехиной положительно.

По словам начальника департамента, вопрос о том, кто возглавит созданное на бюджетные деньги СМИ, пока не решен.

«Я делал нескольким предложение», — отметил он, назвав в их числе Ирину Горбачеву, некоторое время являвшуюся редактором одного из сетевых изданий.

На вопрос о том, какая задача будет стоять перед следующим руководителем РИАПО, Олег Синенков ответил кратко — «работать», то есть наполнять сайт информацией, интересной для читателей.

«Он [интернет-ресурс] немного отличается от других. Мы делаем новости со всех районов, охватываем [события] в каждом населенном пункте», — пояснил чиновник.

При этом начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области затруднился сказать, по какой причине доступ к статистике провластного сайта от сервиса Liveinternet закрыт для широкого круга пользователей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сайт регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО) начал свою работу в сентябре 2016 года, когда департамент информполитики и СМИ региона возглавлял Олег Долженко.

Первоначально планировалось, что до конца года на интернет-ресурс перенесут всю информацию с сайтов районных газет, после чего они прекратят свою деятельность. Однако впоследствии от этой идеи отказались.

1 февраля 2017 года было подписано постановление о создании государственного автономного учреждения «Региональное информационное агентство Пензенской области». Руководителем департамента тогда уже являлся Евгений Сиротский.

Примерно в то же время главным редактором РИАПО был назначен Владимир Ельников, который в период с 2002 по 2012 годы трудился в реготделении «Единой России», в том числе в должности начальника отдела по агитационно-пропагандистской работе. Он проработал на этом посту до июня.

После его ухода исполняющей обязанности главного редактора была назначена журналист агентства Инна Балашова.

В августе временно исполняющим обязанности руководителя редакции стал Андрей Попков. До этого он уже работал в структуре РИАПО в качестве журналиста, а еще ранее на протяжении нескольких лет являлся пресс-секретарем управления ФСИН России по Пензенской области.

В феврале 2018 года — спустя месяц после назначения Олега Синенкова начальником департамента информационной политики и СМИ региона — РИАПО возглавила бывший редактор портала «ПензаИнформ» Ольга Терехина.