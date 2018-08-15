В Москве обсудили возвращение пензенской «Родины» в собственность региона Общество

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Москву встретился с представителями компании «Тетис Кэпитал», владеющей зданием бывшего кинотеатра «Родина», которое расположено в историческом центре Пензы.

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«Речь шла о возможном приобретении здания для его дальнейшего использования в социально-культурной сфере», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

При этом каких именно договоренностей удалось достичь, в нем не уточняется.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2017 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что здания двух бывших пензенских кинотеатров «Москва» и «Родина» планируется вернуть в собственность региона.

Он предложил в перспективе открыть в «Родине» отделение ЗАГСа, чтобы после регистрации брака православные пары могли отправиться венчаться в строящийся поблизости Спасский кафедральный собор.

В июле 2017 года стало известно, что подписан договор о выкупе здания бывшего кинотеатра «Москва». По словам министра культуры и туризма региона Татьяны Курдовой, его планировалось передать «Театру доктора Дапертутто».

Однако в мае 2018 года она же сообщила, что использовать его с этой целью не получится, так как по существующим стандартам развлекательное учреждение такого плана не может находиться в здании, часть которого используется как жилая.