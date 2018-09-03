Сайту ИА «PenzaNews» исполнилось 11 лет Общество

Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Одиннадцать лет со дня запуска в сеть интернет сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» исполнилось в понедельник, 3 сентября.

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Поздравляя коллектив СМИ с этой датой, президент ООО «ВолгаИнтерМедиа» Иван Маликов отметил, что агентство, являясь стабильно действующей и авторитетной в регионе медиаструктурой, продолжает уверенное движение вперед.

«Высокие показатели посещаемости, в том числе рекорды, которые были зафиксированы летом 2018 года, подтверждают, что «PenzaNews» — востребованный и качественный источник информации, которому доверяют пользователи», — сказал он.

Иван Маликов особо подчеркнул, что на сайте агентства никогда не публиковались так называемые «желтые» новости, например, о личной жизни звезд шоу-бизнеса, чем нередко в последнее время «стали грешить даже ресурсы, претендующие на серьезность».

«Наша аудитория, партнеры и рекламодатели высоко ценят те правильные принципы, которые мы выбрали 11 лет назад, которым мы следуем и от которых мы ни разу еще не отказались, чтобы получить какую-то выгоду. Это достойно уважения», — отметил он.

В свою очередь главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин, продолжая мысль Ивана Маликова, поблагодарил коллектив СМИ за высокий профессионализм, усердие и преданность новостной журналистике.

«Я очень горжусь тем, что каждый, кто трудится в агентстве сегодня, обладает чувством социальной ответственности и имеет четкое понимание того, насколько важна его работа для общества и истории, как бы это пафосно ни звучало. Мы должны и впредь оправдывать доверие наших читателей, которые за эти 11 лет привыкли получать точную, честную и достоверную информацию от «PenzaNews», — сказал он.

«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook , а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 11 лет на интернет-ресурсе опубликовано почти 130 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.