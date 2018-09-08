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Оборудование из Италии будет производить лед для живущего в Пензе белого медведя

09:58 | 08.09.2018 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2018. PenzaNews. Льдогенератор, позволяющий производить из воды лед небольшими чешуйками, установлен в вольере белого медведя на территории пензенского зоопарка, чтобы хищник мог охладиться во время жары. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой учреждения.

Оборудование из Италии будет производить лед для живущего в Пензе белого медведя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поскольку льда нужно много, была выбрана мощная, но в то же время малошумная модель, так как в некоторых зоопарках полярные медведи боялись громко работающих генераторов. Доставлять устройство пришлось из Италии. Машина в состоянии производить 1,7 тонны льда в сутки», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что оборудование успешно прошло испытания, пока животное находилось в перегонном помещении.

В сообщении уточняется, что льдогенератор приобретен на средства компании «Роснефть», под опекой которой находится белый медведь.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 сентября 2011 года молодой белый медведь, переплывавший реку Тадибе-яха, был обнаружен ямальскими рыбаками.

Позже было решено передать животное пензенскому зоопарку, куда его доставили в ноябре 2012 годав разгар реконструкции зоопарка, приуроченной к 350-летию города.

С того времени медведь содержался в клетке.

В конце 2015 года в пензенском зоопарке было начато строительство нового вольера для белого медведя. Он располагается на территории, которая носит название «Медвежий угол». При обустройстве вольера стояла задача максимально приблизить нахождение животного в зверинце к естественным условиям обитания.

Церемония его открытия состоялась 29 декабря 2016 года. С тех пор у белого медведя стало больше свободы — он получил возможность свободно передвигаться по отведенной ему территории и при желании плавать в бассейне.

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