В Пензе начали сносить самострой на улице Суворова Общество

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Снос самовольно возведенного строения на улице Суворова начат Пензе.

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На площадке задействован один гусеничный экскаватор. С помощью ковша осуществляется разрушение конструкций, которые, по словам, рабочих возводились на совесть.

Планируется, что незаконный объект будет полностью демонтирован до конца текущей недели.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», еще весной 2015 года по факту самовольного возведения здания на «красной линии» на улице Суворова в Пензе было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию».

В октябре 2016 года суд обязал застройщика произвести снос объекта за свой счет, однако этого сделано не было.

В конце лета 2018 года вопрос о выделении бюджетных денег на демонтаж строения обсуждался в пензенской городской думе, однако члены профильной комиссии выступили против.

Тем не менее, на сессии 31 августа соответствующие средства были заложены в бюджете города.