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В Пензе активист оштрафован за оскорбление депутата-справедливоросса

11:44 | 14.09.2018 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Гражданский активист Руслан Бармаков оштрафован на 1 тыс. рублей за оскорбление члена президиума Законодательного собрания Пензенской области, заместителя председателя комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике, главы фракции «Справедливая Россия» Валерия Плахуты.

В Пензе активист оштрафован за оскорбление депутата-справедливоросса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

Дело было рассмотрено мировым судьей судебного участка №2 Железнодорожного района Пензы 13 сентября.

После окончания заседания Руслан Бармаков заявил, что обжаловать назначенный штраф он не намерен.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», инцидент, после которого было возбуждено дело об унижение чести и достоинства лидера пензенских справедливороссов Валерия Плахуты, произошел 26 июля 2018 года.

Широкая общественность узнала о нем благодаря видео, которое появилось в интернете на следующий день. На нем запечатлено общение депутата с группой людей, пришедших к нему на прием без записи и высказавших пожелание, чтобы он их принял. Среди них был гражданский активист Руслан Бармаков, который вел себя эмоционально и не стеснялся в выражениях, используя ненормативную лексику в адрес депутата.

После произошедшего Валерий Плахута написал заявление в полицию по поводу попытки группы лиц сорвать прием граждан и оскорблений.

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