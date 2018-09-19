Обращения Шарипкова и Плетневой по поводу Тузова рассмотрят 20 сентября — Синцов Общество

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Два ранее поступивших обращения — от исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова и главы комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой — об исключении из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова и о проверке его деятельности на соответствие положениям кодекса этики будут рассмотрены третьим вопросом на заседании совещательного органа при полиции в четверг, 20 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава совета Глеб Синцов.

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Он добавил, что также до собравшихся будет доведена в обязательном порядке информация о петиции с требованием об исключении Александра Тузова, которая в августе была размещена Олегом Шарипковым на сайте Change.org , с указанием количества подписавших ее людей.

По словам Глеба Синцова, члены совета в курсе того, что третий вопрос заседания будет посвящен Александру Тузову, однако то, как именно все будет происходить в рамках мероприятия, с ними «никто заранее это не обсуждал».

«Я не имею такой практики, чтобы заранее обсуждать с членами совета, подталкивая их к какому-то, знаете, стилю поведения. У нас не регламентированы такие вещи. Посмотрим на реакцию людей, послушаем с удовольствием реакцию людей. Я думаю, она должна быть», — сказал собеседник агентства.

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Отвечая на вопрос о том, приглашал ли кто-либо Олега Шарипкова на мероприятие, Глеб Синцов отметил, что лично он этого не делал.

«Ответ на его обращение ему был отправлен о том, что у нас будет заседание, и о том, что информация об этом заседании будет размещена на сайте УМВД за 10 дней до его проведения. Больше никаких сигналов от него не поступало», — пояснил он.

На вопрос, предполагается ли участие СМИ в предстоящем мероприятии, Глеб Синцов ответил, что это находится в компетенции начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольги Евдокимовой.

Ранее она сообщила ИА «PenzaNews», что очередное заседание общественного совета, назначенное на 10.00 четверга, 20 сентября, пройдет в закрытом для СМИ режиме.