Дольщики заявили, что пензенское правительство «закрывает двери» перед ними Общество

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Пензенские обманутые дольщики, объединившиеся в «Бездомный полк», заявили, что чиновники областного правительства «закрывают двери» перед ними, не желая приглашать представителей инициативных групп на совещания, на которых обсуждаются вопросы о достройке проблемных объектов.

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Накануне вечером в интернете было обнародовано видео , снятое в минувшую пятницу, 7 сентября, когда люди, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие обещанных квартир, провели собственное совещание под окнами здания на улице Московской, 75.

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«Год прошел, а результата нет. […] Люди больше не верят, потому что дома наши стоят, не строятся; потому что земельные участки, по которым мы сидели, долго их отрабатывали вместе с ними, «страдали», просто уплывали из рук», — сказал дольщик ЖК «Лукоморье», член комитета кредиторов ОАО «Пензастрой» Сергей Зиненко, обращаясь к собравшимся.

В пример он привел земельный участок на улице Богданова, который планировалось предложить одному из новых застройщиков, однако в итоге выяснилось, что это невозможно из-за имеющихся ограничений по охранным зонам памятников культуры.

«Я скажу за «Лукоморье». […] У нас дом, сам застройщик говорит, строить три месяца. Он, вообще-то, честно говоря, построен. Там внутренняя отделка [осталась], [...] и мы стоим целый год и ждем», — пояснил дольщик, отметив, что на данный момент «застройщик пропал вместе с правительством».

По словам Сергея Зиненко, обманутые дольщики никак не могут достучаться до власти.

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«Нам каждый раз говорят разное — то все хорошо, то вдруг становится что-то плохо», — сказал он.

Говоря о взаимодействии «Бездомного полка» с Минстроем Пензенской области, возглавляемым Александром Гришаевым, Сергей Зиненко возмутился тем фактом, что с обманутых дольщиков «еще хотели собрать по 600 тыс. рублей с дома с 50-процентной скидкой».

«Совести что ли совсем нет?» — задался он вопросом.

«Райки», первая очередь — у них трещины пошли. Нам тоже трещин ждать? Это очень интересная ситуация. И именно в этот момент перед нами закрывают двери, обратите внимание, и по телевизору идут телепередачи, в которых отчитываются, что все у нас очень хорошо по поводу достройки», — отметил Сергей Зиненко.

Он напомнил о словах губернатора Ивана Белозерцева, сказанных им после пикета против себя, о компенсациях за наем жилья, на которые, по данным главы региона, заявились всего несколько человек.

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По мнению дольщика, руководитель субъекта РФ должен был «поглубже посмотреть» в суть вопроса, чтобы разобраться, почему не все нуждающиеся в помощи люди смогут ее получить в рамках регионального закона.

В завершение своего выступления член комитета кредиторов ОАО «Пензастрой» призвал пензенских дольщиков не снижать активность, отстаивая свои права на оплаченное жилье, в том числе с помощью различных акций.

«Они [чиновники] единственное, чего опасаются, это когда люди собираются», — пояснил Сергей Зиненко, добавив, что «им лучше, чтобы мы все молчали и были разделены».

Завершается видеоролик сообщением, согласно которому «Бездомный полк» начинает новую волну пикетов и митингов, готовится к строительству палаточных городков и требует отставки тех, кто не хочет решать проблему дольщиков.