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Завершен снос самостроя на улице Суворова в Пензе

09:56 | 23.10.2018 | Общество

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Снос самовольно возведенного строения на улице Суворова в Пензе завершен.

Завершен снос самостроя на улице Суворова в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В настоящий момент здание полностью демонтировано. Мусор с площадки вывезен.

Вместе с тем территория, на которой располагалось строение, все еще обнесена забором.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, все работы, как и планировалось, за свой счет произвело лицо, осуществившее самовольное возведение объекта. Это было сделано, когда мэрия уже обратилась в суд с требованиями об изменении порядка исполнения решения о сносе на демонтаж за счет бюджета с дальнейшим возмещением затрат.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», еще весной 2015 года по факту самовольного возведения здания на «красной линии» на улице Суворова в Пензе было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию».

В октябре 2016 года суд обязал застройщика произвести снос объекта за свой счет, однако этого сделано не было.

В конце лета 2018 года вопрос о выделении бюджетных денег на демонтаж строения обсуждался в пензенской городской думе, однако члены профильной комиссии выступили против.

Тем не менее, на сессии 31 августа соответствующие средства были заложены в бюджете города.

В первой половине сентября был начат снос здания.

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