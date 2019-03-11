Пензенский губернатор запретил повышать стоимость проезда в дачных автобусах Общество

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев запретил повышать стоимость проезда в дачных автобусах.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоимость проезда на дачных маршрутах не должна быть выше, чем [...] в 2018 году. Да, я понимаю, что экономически обоснованный тариф будет выше. […] Разницу в тарифе муниципалитет должен взять на себя. Министерство финансов Пензенской области, если у них [властей Пензы] силенок не хватит, давайте мы посмотрим, в крайнем случае мы тоже поможем муниципалитету, но повышать тариф, провозную плату на дачные маршруты запрещаю. Ни копейки выше, чем в прошлый год!» — заявил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 марта.

Также он призвал заранее обратить внимание на состояние дорог, выровнять их грейдером и засыпать гравием, где это необходимо.

«Количество транспортных средств не должно быть меньше, чем их было в прошлом году. [Важно] качество этих транспортных средств, чтобы они были безопасные», — добавил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дачный сезон стартует в Пензе 20 апреля. По данным мэрии, работа автобусов будет организована по 21 сезонному маршруту в количестве 32 единиц подвижного состава.

С 20 апреля до 1 июня и с 1 сентября до окончания сезона транспорт будет ходить три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям, а летом — с 1 июня до 1 сентября — к этим дням добавится пятница.

5 марта мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что стоимость проезда в дачных автобусах останется на прежнем уровне при предъявлении пассажиром транспортной карты члена садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ).

Предполагалось, что при оплате наличными она будет выше, чем в 2018 году.