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Паводковая обстановка в Пензе является стабильной — Алексей Михайлов

11:52 | 02.04.2019 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Паводковую обстановку в Пензе можно охарактеризовать как стабильную. Об этом сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов.

Паводковая обстановка в Пензе является стабильной — Алексей Михайлов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что вместе с тем имеют место локальные подтопления, которые ликвидируются силами МУП «Пензадормост».

Так, по словам Алексея Михайлова, в минувшую субботу работники предприятия откачивали воду на улице Складской, а в понедельник — на пересечении улиц Сухумской и Рябова.

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«Из частного сектора была заявка от [жильцов с улицы] Громова, 20, в субботу. Отработали силами муниципальной пожарной части — отвели воду от частной зоны с помощью мешков с песком. Остальных заявок по городу, как таковых, больше нет, и, надеемся, больше не будет в связи со складывающимися погодными условиями», — сказал начальник управления по делам ГО и ЧС в ходе совещания в мэрии Пензы во вторник, 2 апреля.

Он добавил, что приточность в Сурское водохранилище составляет 53 кубометра в секунду, сброс — 39.

«Ожидается, что прибывание воды в конце первой декады апреля — в начале второй [...] увеличится, поэтому сброс будет осуществляться», — пояснил Алексей Михайлов.

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