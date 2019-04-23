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Мэр Пензы видит перспективы развития Заводского района

09:25 | 23.04.2019 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Заводской район Пензы, на территории которого осуществляется снос ветхих и аварийных домов, имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Такое мнение выразил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы видит перспективы развития Заводского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы готовим проект планировки. Рассчитываем, что эта территория будет востребована в перспективе. Почему? Во-первых, потому что там есть все необходимое для того, чтобы строить: там есть сети, там есть достаточно большое количество предприятий, где люди имеют возможность работать и работали ранее, поэтому надо нам территорию эту развивать. Причем, не откладывая в долгий ящик, мы посмотрели там участки, где можно [...] начинать строить, [...] в том числе и муниципалитету — те же дома по программе переселения, в которой мы будем участвовать», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы утром во вторник, 23 апреля.

В свою очередь вице-мэр Магомед Агамагомедов обозначил шаги по развитию территории в районе улиц Воровского, Беляева, Комсомольской и Ударной.

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«Управление капитального строительства, управление архитектуры совместно с МУП «ОГСАГиТИ» разрабатывают проект межевания территории. Совместно с проектной организацией в настоящее время готовится концепция в целом застройки данной территории», — пояснил он.

Заместитель главы администрации города добавил, что УКС Пензы в ближайшее время заключит контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома.

«Он, возможно, будет состоять из двух корпусов. Это будет этап по программе расселения ветхого и аварийного жилья — этап 2019 года и 2020 года. Получается порядка чуть более 400 квартир. И в этих же домах мы планируем разместить квартиры для детей-сирот. До конца мая планируем [завершить] процедуру заключения контракта с проектной организацией, разработать документацию в июле-месяце и в текущем году выйти на строительно-монтажные работы по этапу 2019 года», — уточнил Магомед Агамагомедов.

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