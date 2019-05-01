В Пензе более 8 тыс. человек приняли участие в митинге по случаю Первомая — мэр Общество

Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Более 8 тыс. жителей Пензы приняли участие в митинге по случаю Праздника весны и труда, который состоялся на обновленной площади имени В.И. Ленина в среду, 1 мая. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Более 8 тыс. 400 пензенцев пришли на первомайский митинг. Площадь Ленина с трудом вместила всех участников мероприятия. Это говорит о том, что жители едины в стремлении сделать жизнь в городе лучше, комфортнее и ярче», — отметил глава администрации Пензы после завершения официальной части мероприятия.

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Виктор Кувайцев добавил, что этот праздник из года в год объединяет людей, которые каждый день работают на благо областного центра и любят свое дело, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2019 году митинг в честь Праздника весны и труда прошел в Пензе на площади имени В.И. Ленина впервые после ее масштабной реконструкции, в ходе которой была уложена гранитная плитка, установлены лавочки, стилизованные под старину фонари и вазоны.

Годом ранее праздничные мероприятия были организованы на Юбилейной площади, которая тогда впервые стала местом проведения торжеств по случаю Первомая.