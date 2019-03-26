Дольщики «Пензастроя» поддержали предложение комитета кредиторов о смене управляющего Общество

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Участники собрания кредиторов ОАО «Пензастрой», состоявшегося в центре культуры и досуга Пензы во вторник, 26 марта, большинством голосов поддержали предложение комитета кредиторов о смене конкурсного управляющего.

Фото: Евгений Малышев

Сначала им было предложено обозначить свою позицию по поводу обращения в арбитражный суд с ходатайством об отстранении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Венеры Аминовой, являющейся членом нижегородской ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия».

За это проголосовали 58,7%, против — 5,1%, воздержались 0,1%, два бюллетеня были признаны недействительными.

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Затем к присутствующим обратился председатель комитета кредиторов ОАО «Пензастрой» Михаил Крапп, который призвал поддержать кандидатуру члена краснодарской межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Единство» Владимира Виноградова.

В пользу такого решения также высказался член комитета кредиторов Сергей Зиненко.

«Владимира Юрьевича мы выбираем по нескольким причинам. В основном — из-за опыта. [...] Мы смотрим на другие организации, на других застройщиков, как он их выводил [из процедуры банкротства]. Люди остались в реестре, у людей посчитан ущерб, у них нормальная, в отличие от нас, оценка [рыночной стоимости объектов], реальная: если окон не было, то их и нет; если крыши не было, то и нет», — пояснил он.

После этого слово было предоставлено Владимиру Виноградову.

Он кратко рассказал о своем опыте работы и привел в пример таких обанкротившихся застройщиков, как «Третий Рим», «Декор-Трейд» и «Солнечный город».

«Меня везде представляют как лояльного к власти, но это не совсем так. Мне, как и вам, многое не нравится. Я просто скорее за здравый смысл», — сказал конкурсный управляющий.

Владимир Виноградов высказал мнение, что в сложившихся условиях неправильно ругать власть.

«Ни [генеральный директор ООО «Новое решение» Марат] Акчурин, ни [руководитель ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Рафик] Ибрагимов, наверное, не пришли на стройку, если бы они не поверили губернатору [Ивану Белозерцеву]», — предположил он.

В подтверждение своих слов управляющий поделился опытом «Декор-Трейда», после банкротства которого «власть предложила какие-то правила игры», а дольщики, по его словам, «откликнулись».

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«Не скажу, что все там гладко и ровно, [...] возникает ряд вопросов, [...] но они решаются — как-то они решаются мирно и конструктивно. И стройка у нас идет. Она идет, конечно, не такими быстрыми темпами, как у вас сейчас, в силу того, что у нас застройщик не настолько богат, как ваши», — уточнил Владимир Виноградов.

Говоря о череде митингов, проведенных обманутыми дольщиками «Пензастроя», которые объединились в «Бездомный полк», управляющий сказал, что они, «наверное, были необходимы».

«Это вы молодцы. Благодаря этому, может быть, были приняты такие сложные для области решения. [….] Область-то наша не самая богатая, наверное. Все мы это знаем, мы здесь живем. И принять такое решение — достроить эти дома за бюджет — это, наверное, было непросто, и без вашего вот такого движения активного, наверное, этого не было бы сделано. Не знаю, не берусь судить», — отметил он.

По словам Владимира Виноградова, «в какой-то момент надо переходить к конструктиву», а это — создание жилищно-строительного кооператива, которое должно осуществляться «на более благоприятных условиях» с минимизацией возможных рисков.

«Для того, чтобы сейчас Акчурин, Ибрагимов получили деньги, которые они вложили в ваше строительство и не остановили стройку, надо чтобы пошло финансирование. Пойти оно может только на ЖСК и от него — к Ибрагимову с Акчуриным, минуя ЖСК. Там такая схема, что они идут через Минстрой, и это хорошо, потому что лучше не иметь отношения к бюджетным деньгам непосредственно, я считаю. Вот для чего необходимо это ЖСК», — пояснил он, подчеркнув, что до 2020 года, по его оценке, дома «Пензастроя» «в любом случае сдадут».

В результате за кандидатуру Владимира Виноградова было отдано 63,4% голосов, за ассоциацию «Гарантия» — 0,002%, против всех — 5,1%, пять бюллетеней признаны недействительными.

Планируется, что нового конкурсного управляющего утвердит суд.