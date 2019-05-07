Белозерцев и Погребной обсудили завершение строительства цирка в Пензе Общество

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Завершение строительства цирка в Пензе стало главной темой рабочего совещания в правительстве области с участием губернатора Ивана Белозерцева и заместителем генерального директора ФКП «Росгосцирк» Александром Погребным.

Фото: Pnzreg.ru

«На встрече с министром культуры РФ [Владимиром Мединским], состоявшейся в апреле текущего года, как Вы знаете, была достигнута принципиальная договоренность относительно завершения строительства зданий пензенского цирка», — напомнил глава региона.

Он добавил, что «надо погружаться в конкретную работу».

«Объем предстоит выполнить очень большой», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на данном этапе осуществляется подготовка рабочей документации, в том числе касающейся дополнительного усиления конструкций.

На объекте ведутся отдельные виды строительно-монтажных работ.

В ближайшее время планируется существенно увеличить количество бригад и приступить к активной фазе стройки.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 ноября 2018 года министерство культуры РФ, от имени которого выступает ФКП «Росгосцирк», и ООО «СтройРесурс» заключили госконтракт на завершение строительства цирка в Пензе.

Его цена составила 1 млрд. 267 млн. 64 тыс. 110 рублей.

Срок окончания всех работ — 20 декабря 2020 года.

В середине марта первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлана Круглова подвергла критике ход работ по завершению возведения цирка в Пензе, отметив, что они ведутся низкими темпами.