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В Пензе 9 мая ограничат продажу спиртного

19:11 | 07.05.2019 | Общество

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Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Розничная продажа алкогольной продукции будет ограничена в Пензе в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

В Пензе 9 мая ограничат продажу спиртного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным пресс-службы городской администрации, в предстоящий четверг, 9 мая, с 8.00 до 16.00 не будут продавать спиртное в торговых точках на улицах Карпинского, Коммунистической и Ворошилова.

С 14.00 до 23.00 ограничения будут действовать вблизи Юбилейной площади.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в первой половине дня основным местом торжеств в честь 9 Мая станет монумент воинской и трудовой славы пензенцев.

В 10.30 с улицы Коммунистической по проспекту Победы начнет движение колонна «Бессмертного полка».

В 11.30 у монумента состоится торжественный митинг, в ходе которого будет показан театрализованный пролог «Наша Победа».

На 13.00 намечена ежегодная легкоатлетическая эстафета.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, после этого торжества переместятся на Юбилейную площадь. В 16.30 там будет организован фестиваль гармонистов «Песни Победы», в 20.00 — театрализованное представление «Народный театр – народной Победе», основанное на военной поэзии Булата Окуджавы, а в 22.00 состоится фейерверк.

Кроме того, вечером Пенза в очередной раз присоединится к всероссийской акции «Минута молчания».

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