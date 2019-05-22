Объявлен аукцион по выбору подрядчика на капремонт виадука в районе Монтажного Общество

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области» объявило электронный аукцион с целью определения подрядчика для проведения капремонта виадука в районе Монтажного, благодаря которому движение автотранспорта из закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) в направлении федеральной трассы М5 «Урал» осуществляется над железной дорогой, связывающей Москву и Самару.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его начальная (максимальная) цена составляет 100 млн. рублей.

Весь необходимый объем работ требуется выполнить по 25 июня 2020 года.

Электронный аукцион назначен на 6 июня.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», капитальный ремонт виадука в районе Монтажного является одним из капиталоемких объектов, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») наряду с Бакунинским мостом, первого этапа реконструкции участка от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, а также улице Алой.

В состав Пензенской агломерации, которая участвует в проекте, вошли Пенза, Заречный, Засечный, Богословский и Золотаревский сельсоветы, а также две автодороги регионального и межмуниципального значения.

По данным Минстроя Пензенской области, в 2019 году в рамках «БКАД» планируется провести ремонт более 124 км автодорог агломерации и 14 км автодорог регионального и межмуниципального значения.

Долю дорог агломерации, находящихся в нормативном состоянии, намечено довести до 61,2%; регионального и межмуниципального значения — до 64,5%. Количество мест концентрации ДТП предполагается сократить на 5%.