Названы сроки реконструкции фонтана в центре Пензы Общество

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Строительно-монтажные работы при реконструкции фонтана на улице Московской в Пензе пройдут в срок с сентября 2019 года по июнь 2020-го. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Они будут выполнены в рамках первого этапа благоустройства Фонтанной площади при софинансировании Сбербанка. Второй этап предусматривает приведение в порядок прилегающей территории.

Соответствующая проектная документация разработана и находится на рассмотрении государственной экспертизы.

Заказчиком работ по изготовлению проектно-сметной документации выступило управление капитального строительства Пензы в рамках муниципальной программы по развитию территорий, социальной и инженерной инфраструктуры.

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В ноябре 2018 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что на новый фонтан, который должен стать украшением центральной части Пензы, планируется потратить 100 млн. рублей.

24 декабря был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации для реконструкции фонтана на улице Московской с благоустройством прилегающей территории. Она должна быть выполнена с учетом концепции, разработанной московским КБ «Стрелка». По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, документация должна быть готова к июлю.



26 декабря стало известно о том, что главе Сбербанка Герману Грефу направлено письмо с просьбой о финансовой поддержке реконструкции фонтана в центре Пензы.

21 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что Сбербанк выделит 100 млн. рублей, столько же предусмотрят в региональном бюджете, часть средств изыщет город.