Власти помогут с организацией похорон погибшего в результате конфликта в Чемодановке Общество

Пенза, 15 июня 2019. PenzaNews. Власти возьмут на себя расходы по организации похорон мужчины, погибшего в результате конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«После схода сразу поехал к семье погибшего. Горе. Тяжело. Все расходы по организации траурных мероприятий мы возьмем на себя», — написал он в своем Instagram.

Глава региона добавил, что также будет оказана любая другая помощь.

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Под Пензой разгорелся межнациональный конфликт, улаживать который приехал губернатор

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы. На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией», пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны, и сообщил о намерении встретиться с представителями второй стороны конфликта.

Позднее стало известно, что оказался перекрыт участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.