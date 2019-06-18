Под Пензой продолжается подготовка к установке памятника Загоскину Общество

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Рабочие завершили обустройство железобетонного основания под памятник морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину на его малой родине в селе Николаевка Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ближайшее время намечено начать укладывать плитку. На место завезены необходимые материалы и инструмент.

«Все работы выполняются по проекту, выполненному архитектурным бюро «Вещь!», — пояснил председатель мокшанского местного отделения Русского географического общества (РГО), руководитель ООО «Визави» Роман Каденков.

Он подчеркнул, что все мероприятия осуществляются в соответствии с проектным решением.

Параллельно с работами в Николаевке начато непосредственно изготовление памятника в мастерской скульптора Ильи Порватова в Санкт-Петербурге.

По словам архитектора проекта Антона Белова, на данный момент создается барельеф с изображением путешественника.

«Также идет подготовка — резка гранитного камня. На камне будет впоследствии установлен барельеф, отлитый из бронзы», — сказал он.

В свою очередь председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов выразил уверенность в том, что память о Лаврентии Загоскине должна быть увековечена.

«Сейчас это главная задача пензенского областного отделения Русского географического общества», — отметил он, добавив, что село Николаевка не должно быть брошенным и забытым.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.