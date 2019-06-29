В пензенском правительстве обсудили повышение платы за проезд Общество

Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Планируемое частными перевозчиками повышение платы за проезд в общественном транспорте Пензы стало главной темой совещания, которое провел заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов в минувшую пятницу, 28 июня.

Фото: Prom.pnzreg.ru

В нем также приняли участие глава Минпрома Пензенской области Михаил Торгашин, начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению региона Наталья Клак, вице-мэр Денис Леонтьев и начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина.

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Перевозчиков представляли Андрей Фомин, возглавляющий общества с ограниченной ответственностью «Компания Дилижанс», «Корпорация Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс», а также генеральный директор ООО «Меркурий» Николай Кривозубов и его заместитель Валерий Набоков.

«По итогам совещания перевозчикам дано поручение подготовить и представить в управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области обоснование запланированного повышения для оценки правомерности устанавливаемого тарифа и подготовки заключения», — прокомментировали итоги совещания в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики региона.