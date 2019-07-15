«Гражданский Союз» менее чем за неделю собрал 300 тыс. рублей на оплату штрафа Общество

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» менее чем за неделю собрал в виде пожертвований 300 тыс. рублей для оплаты штрафа, назначенного 9 июля судом по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента».

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По данным счетчика на сайте фонда, на 14.00 понедельника, 15 июля, поступило 304 тыс. 32 рубля. Рубеж в 300 тыс. рублей был преодолен вечером в воскресенье.

Комментируя ИА «PenzaNews» итоги кампании по сбору средств для оплаты штрафа, исполнительный директор «Гражданского Союза» Олег Шарипков предположил, что на этом поступления от неравнодушных жителей не прекратятся.

«Я думаю, еще пожертвования будут, но мы не намерены просто взять и отдать вот это все. Мы будем биться за отмену штрафа, в крайнем случае за его снижение. Сейчас мы дожидаемся определения суда по штрафу и будем быстро обжаловать его в областной суд. Наверное, это будет конец этой недели», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в сборе средств на оплату штрафа приняли участие представители разных слоев общества — студенты, журналисты, бизнесмены, руководители НКО, рядовые граждане, а также депутаты и чиновники, в том числе федерального уровня.

«Суммы были от 50 до 25 тыс. рублей. В основном же — от 500 до 1,5 тыс. рублей, в этом диапазоне. [...] По городам могу сказать, что, кроме Пензы, это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов, Самара, Тольятти, Тюмень, Якутск, Хабаровск, Владивосток — вся Россия практически», — пояснил Олег Шарипков.

Руководитель фонда отметил, что в случае отмены штрафа собранные средства будут направлены на поддержку НКО и сообществ в рамках существующих программ «Гражданского Союза».

«У большинства пензенских некоммерческих организаций — 90% — годовой бюджет не превышает 300 тыс. рублей. Годовой бюджет! Минюст наш хорошо об этом знает, они же собирают все отчеты. Они настаивали на таком штрафе», — уточнил он.

Олег Шарипков напомнил, что некоммерческая организация подала в Ленинский районный суд Пензы иск с просьбой обязать Минюст России исключить ее из реестра НКО-иноагентов.

«Сейчас будем его уточнять с учетом тех соображений, которые возникли в результате этого суда по штрафу. [...] Мы намерены и по штрафу, и по агентам пройти все инстанции, плюс намерены подать жалобу в ЕСПЧ», — сказал собеседник агентства.

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Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.

В настоящее время в фонде действует девять программ, в их числе — «Родник надежды», «Дети войны», «Добрая Пенза», «Техника на благо» и другие.

15 мая 2019 года Минюст России по итогам внеплановой проверки, которая была проведена по заявлению частного лица, включил фонд «Гражданский Союз» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

9 июля Ленинский районный суд Пензы признал «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в 300 тыс. рублей.

В тот же день было объявлено о начале кампании по сбору средств на его оплату.

К вечеру 14 июля общая сумма пожертвований превысила размер штрафа.