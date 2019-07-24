Школьники из Богословки провели исследования на малой родине Загоскина Общество

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Воспитанники детского объединения «Моя малая родина» школы села Богословки Пензенского района Пензенской области совершили экспедиционный выход в рамках проекта «Возвращение к родным берегам» для исследования местности, связанной с морским офицером, исследователем Русской Америки Лаврентием Загоскиным.

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Елена Жаринова

Комиссия по поддержке и развитию поискового движения пензенского регионального отделения Русского географического общества сформировала для них задания, чтобы исследовать памятные места, связанные с детством и юностью мореплавателя.

По словам руководителя комиссии Елены Жариновой, в настоящее время определить исторические границы владений и сел, подлежащих изучению, достаточно сложно.

«Все населенные пункты числились при одном водоеме — пруде Чипурисе на расстоянии 12 верст от губернского города. За историю своего существования неоднократно менялись владельцы имений», — пояснила она.

Маршрут начался с Богословки, где школьники осмотрели фрагмент сохранившегося фундамента церкви во имя Иоанна Богослова 1712 года постройки. Она являлась приходской в том числе для жителей Аргамаковки, которая в разное время принадлежала семьям Радищевых и Загоскиных.

Затем юные исследователи взяли интервью у местных жителей, записали их воспоминания о владельцах имений в селах Малая Валяевка и Николаевка. В последнем селе они осмотрели руины кирпичной церкви Федоровской иконы Божьей Матери, на месте которой находилось деревянное строение, где был крещен Лаврентий Загоскин, а также предполагаемое место усадьбы помещиков.

По данным пресс-службы реготделения РГО, по итогам экспедиции будет подготовлен отчет, который пополнит коллекцию исследований, посвященных жизни и деятельности мореплавателя.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.