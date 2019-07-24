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Школьники из Богословки провели исследования на малой родине Загоскина

08:29 | 24.07.2019 | Общество

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Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Воспитанники детского объединения «Моя малая родина» школы села Богословки Пензенского района Пензенской области совершили экспедиционный выход в рамках проекта «Возвращение к родным берегам» для исследования местности, связанной с морским офицером, исследователем Русской Америки Лаврентием Загоскиным.

Школьники из Богословки провели исследования на малой родине Загоскина

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Елена Жаринова

Комиссия по поддержке и развитию поискового движения пензенского регионального отделения Русского географического общества сформировала для них задания, чтобы исследовать памятные места, связанные с детством и юностью мореплавателя.

По словам руководителя комиссии Елены Жариновой, в настоящее время определить исторические границы владений и сел, подлежащих изучению, достаточно сложно.

«Все населенные пункты числились при одном водоеме — пруде Чипурисе на расстоянии 12 верст от губернского города. За историю своего существования неоднократно менялись владельцы имений», — пояснила она.

Маршрут начался с Богословки, где школьники осмотрели фрагмент сохранившегося фундамента церкви во имя Иоанна Богослова 1712 года постройки. Она являлась приходской в том числе для жителей Аргамаковки, которая в разное время принадлежала семьям Радищевых и Загоскиных.

Затем юные исследователи взяли интервью у местных жителей, записали их воспоминания о владельцах имений в селах Малая Валяевка и Николаевка. В последнем селе они осмотрели руины кирпичной церкви Федоровской иконы Божьей Матери, на месте которой находилось деревянное строение, где был крещен Лаврентий Загоскин, а также предполагаемое место усадьбы помещиков.

По данным пресс-службы реготделения РГО, по итогам экспедиции будет подготовлен отчет, который пополнит коллекцию исследований, посвященных жизни и деятельности мореплавателя.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.

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