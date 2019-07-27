Юрий Ильин призвал подрядчиков нарастить темпы ремонта дорог по проекту «БКАД» в Пензе Общество

Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин призвал представителей подрядных компаний «Автодорога», «Дорожный строитель», «Дорожное строительство» и «Пензадорстрой» нарастить темпы работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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«На многие объекты вышли, провели подготовку и бросили. Жители обращаются к нам по этому поводу, беспокоятся, что не успеете в сроки. Надо ускорить темпы и четко соблюдать график, активнее работать, пока позволяют погодные условия», — нацелил он дорожников в ходе еженедельного совещания в департаменте ЖКХ Пензы в субботу, 27 июля.

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Юрий Ильин также обратил внимание на несоблюдение культуры производства работ на ряде объектов.

«Средства будут перечисляться только после выполнения всего комплекса работ и устранения недочетов», — подчеркнул вице-мэр.

По данным администрации Пензы, в настоящее время работы по проекту «БКАД» ведутся на 20 объектах. Это улицы Суворова, Володарского, Кольцова, Большая Арбековская, Вяземского, Большая Бугровка, Антонова, Ерик, Ново-Казанская, Казанская, Полтавская, Крупской, Урожайная, Измайлова, Лядова, Нахимова, Кривозерье, Петровская, Кижеватова и Вишневая.