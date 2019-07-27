EN
04:20:31 Воскресенье, 28 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Юрий Ильин призвал подрядчиков нарастить темпы ремонта дорог по проекту «БКАД» в Пензе

15:34 | 27.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин призвал представителей подрядных компаний «Автодорога», «Дорожный строитель», «Дорожное строительство» и «Пензадорстрой» нарастить темпы работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Юрий Ильин призвал подрядчиков нарастить темпы ремонта дорог по проекту «БКАД» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На многие объекты вышли, провели подготовку и бросили. Жители обращаются к нам по этому поводу, беспокоятся, что не успеете в сроки. Надо ускорить темпы и четко соблюдать график, активнее работать, пока позволяют погодные условия», — нацелил он дорожников в ходе еженедельного совещания в департаменте ЖКХ Пензы в субботу, 27 июля.

Читайте также

В Пензе в рамках проекта «БКАД» завершен ремонт 23 объектов

Юрий Ильин также обратил внимание на несоблюдение культуры производства работ на ряде объектов.

«Средства будут перечисляться только после выполнения всего комплекса работ и устранения недочетов», — подчеркнул вице-мэр.

По данным администрации Пензы, в настоящее время работы по проекту «БКАД» ведутся на 20 объектах. Это улицы Суворова, Володарского, Кольцова, Большая Арбековская, Вяземского, Большая Бугровка, Антонова, Ерик, Ново-Казанская, Казанская, Полтавская, Крупской, Урожайная, Измайлова, Лядова, Нахимова, Кривозерье, Петровская, Кижеватова и Вишневая.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе женщина лишилась около 400 тыс. рублей в надежде получить бонусы от банка В Пензе на ремонт детсадов и школ направлено более 135 млн. рублей
Под Кузнецком двое мужчин пытались украсть гаражные ворота Виктор Кувайцев поздравил работников торговли с профессиональным праздником
В Пензе объявлен прием заявок на участие в мероприятии «Сурский герой» В Пензенском районе с начала года трудоустроены три участника программы «Земский доктор»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама