Дело по иску «Гражданского Союза» к Минюсту будет передано из Пензы в Москву Общество

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы определил передать дело по административному иску регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз» к министерству юстиции России о признании незаконным решения Минюста РФ от 15 мая 2019 года о включении данной некоммерческой организации в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, и понуждении к исключению из него в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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Соответствующее определение вынесено судьей Юлией Петровой в минувший четверг, 1 августа.

В своем иске «Гражданский Союз» также просил признать незаконными выводы, содержащиеся в акте проверки управления Минюста России по Пензенской области от 30 апреля 2019 года. Некоммерческая организация не согласилась с тем, что деятельность благотворительного фонда была расценена как политическая и установлены признаки НКО, выполняющей функции иноагента. Однако суд прекратил производство по делу в этой части.

На определение от 1 августа может быть подана частная жалоба в Пензенский областной суд через Ленинский районный суд Пензы в течение 15 дней.

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Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.

В настоящее время в фонде действует девять программ, в их числе — «Родник надежды», «Дети войны», «Добрая Пенза», «Техника на благо» и другие.

15 мая 2019 года Минюст России по итогам внеплановой проверки, которая была проведена по заявлению частного лица, включил фонд «Гражданский Союз» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

9 июля Ленинский районный суд Пензы признал «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в 300 тыс. рублей.

В тот же день было объявлено о начале кампании по сбору средств на его оплату.

К вечеру 14 июля общая сумма пожертвований превысила размер штрафа.