Блогер Илья Варламов включил Пензу в число городов, где он не против пожить

Также в рейтинг вошли Новороссийск, Волгоград, Тула, Геленджик, Ханты-Мансийск, Краснодар, Благовещенск, Владивосток, Вышний Волочек, Советск, Арзамас, Торжок, Якутск, Нижний Тагил, Пятигорск, Вологда и Великий Новгород.
В некоторых случаях Илья Варламов подробно обосновал свой выбор. Так, он высказал мнение, что лидер рейтинга — Екатеринбург — становится лучше с каждым годом.
«А все потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно. Надеюсь, рано или поздно Екатеринбург вернет себе прямые выборы мэра», — написал он.
Ряд городов блогер удостоил скупых отзывов. В частности, упоминая Владимир, он использовал лишь одно слово: «История».