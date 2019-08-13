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Блогер Илья Варламов включил Пензу в число городов, где он не против пожить

13:49 | 13.08.2019 | Общество

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Известный блогер, предприниматель и общественный деятель Илья Варламов включил Пензу в число 40 российских городов, в которых он был бы не против пожить.

Блогер Илья Варламов включил Пензу в число городов, где он не против пожить. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Возглавили список Екатеринбург, Казань и Севастополь.

Затем следуют Воронеж, Псков, Красноярск, Выборг, Хабаровск, Оренбург, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ялта, Самара, Петрозаводск, Сыктывкар, Владимир, Грозный, Кострома, Киров, Ярославль и Ростов-на-Дону.

Пенза, которую блогер вновь охарактеризовал как «город неравнодушных людей», заняла 23-ю строчку.

Также в рейтинг вошли Новороссийск, Волгоград, Тула, Геленджик, Ханты-Мансийск, Краснодар, Благовещенск, Владивосток, Вышний Волочек, Советск, Арзамас, Торжок, Якутск, Нижний Тагил, Пятигорск, Вологда и Великий Новгород.

В некоторых случаях Илья Варламов подробно обосновал свой выбор. Так, он высказал мнение, что лидер рейтинга — Екатеринбург — становится лучше с каждым годом.

«А все потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно. Надеюсь, рано или поздно Екатеринбург вернет себе прямые выборы мэра», — написал он.

Ряд городов блогер удостоил скупых отзывов. В частности, упоминая Владимир, он использовал лишь одно слово: «История».

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Кроме того, Илья Варламов перечислил 29 городов, в которых не хотел бы жить.

Среди них — Альметьевск, Сургут, Магас, Иваново, Тюмень, Уфа, Магнитогорск, Ижевск, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Архангельск, Симферополь, Черкесск, Набережные Челны, Тамбов, Брянск, Челябинск, Саранск, Тверь, Евпатория, Алушта, Петропавловск-Камчатский, Мурманск, Омск, Махачкала, Уссурийск, Йошкар-Ола, Чита и Адлер.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», блогер Илья Варламов приезжал в Пензу в мае 2015 года на музыкальный фестиваль «Jazz May».

По итогам визита он поделился своими впечатлениями о недостатках и достоинствах города, разместив в блоге публикации «Плохая Пенза» и «Хорошая Пенза».

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