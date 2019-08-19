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Белозерцев рекомендовал пригласить пензенских журналистов на медиафорум в качестве спикеров

14:23 | 19.08.2019 | Общество

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал оргкомитету I всероссийского молодежного медиафорума «MediaАкцент», который пройдет в регионе в начале сентября, рассмотреть возможность привлечения к участию в качестве спикеров местных работников СМИ, а не только столичных журналистов.

Белозерцев рекомендовал пригласить пензенских журналистов на медиафорум в качестве спикеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не надо думать, что в Москве самые одаренные», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 августа.

Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что в регионе есть представители СМИ, которые могут поделиться своим опытом с молодежью.

«Наши тоже очень достойные», — сказал губернатор.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», I всероссийский молодежный медиафорум «MediaАкцент» состоится в Пензе с 5 по 7 сентября.

Мероприятие будет организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Пензенский государственный университет (ПГУ) выиграл грант в размере 3,2 млн. рублей на его проведение.

Программа форума предусматривает работу нескольких тематических площадок. Одна из них — «МедиаПовод» — также вошла в число проектов, поддержанных Росмолодежью. На ее подготовку Пензенскому государственному технологическому университету (ПензГТУ) выделено 1,4 млн. рублей.

Кроме того, в рамках медиафорума планируется наградить победителей конкурса журналистских работ «А мы из Пензы».

В состав оргкомитета мероприятия вошли 12 человек. В качестве сопредседателей его возглавили зампред областного правительства Олег Ягов и ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

По итогам медиафорума в Пензе 10 человек пройдут стажировку в федеральных СМИ.

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