В Пензе проезд в автобусах №54 подорожал до 23 рублей Общество

Пенза, 24 августа 2019. PenzaNews. Проезд в автобусах №54 «Арбековская застава» — аэропорт» в Пензе подорожал с 21 до 23 рублей.

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«В соответствии с уведомлением ООО «Меркурий», принято решение изменить с 24 августа текущего года стоимость проезда и провоза багажа на автобусном маршруте №54 «Арбековская застава» — аэропорт», — говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Согласно имеющимся данным, протяженность маршрута №54 составляет 21,8 км. Перевозка пассажиров осуществляется по нерегулируемым тарифам.

В 2017 году «Меркурий» обновил подвижной состав на маршруте №54. По нему стал курсировать 31 автобус «КАВЗ-4270», работающий на газомоторном топливе. На приобретение таких транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок в Пензе из областного бюджета было выделено 100 млн. рублей.

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Ранее стоимость проезда повысили некоторые другие частные перевозчики. С 8 июля 27 рублей за одну поездку платят пассажиры следующих маршрутов: №99 (обслуживается индивидуальным предпринимателем Ладой Румянцевой), №73 (ООО «ТК «Дилижанс»), №№1, 1Т, 2А, 5К, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 77, 85 и 93 (ООО «Компания «Дилижанс»), №№6, 17, 39, 71, 75 и 80 (ООО «Автокомбинат»).

До 23 рублей подорожал проезд на маршрутах №66 и №70 (ООО «Корпорация «Дилижанс»), а также №82С (ООО «ТК «Дилижанс»).

Компания «Меркурий» также намеревалась увеличить стоимость проезда. Предполагалось, что с 29 июля она вырастет на маршруте №54 с 21 до 24 рублей, однако впоследствии перевозчик отказался от этой идеи.

24 августа повышение состоялось. При этом билет подорожал не на 3 рубля, как планировалось изначально, а на два.