В Пензе до конца года намечено завершить обновление прогулочной зоны на набережной Общество

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Обновление прогулочной зоны на набережной реки Суры в центре Пензы намечено завершить до конца 2019 года. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«Продолжаются ремонтные работы на набережной Суры — мощение верхней прогулочной зоны гранитной брусчаткой и бетонной плиткой, подготовка фундамента для уличной мебели», — написал он на своей странице в Facebook.

Глава администрации города добавил, что планируется в сентябре засеять газонной травой ячейки георешеток, а также в преддверии зимы повторно покрыть лаком деревянные конструкции на набережной, чтобы они «достойно выглядели следующим летом».

«Рассчитываем в этом году комплексно доделать прогулочную зону и официально открыть набережную для посещения», — подытожил Виктор Кувайцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 ноября 2016 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ в рамках первого этапа капитального ремонта набережной реки Суры в Пензе на 103 млн. 700 тыс. 30 рублей. В качестве подрядчика выступило ООО «УК «Возрождение торговый дом». Цена контракта изначально составляла 103,7 млн. рублей, впоследствии она была увеличена до 113 млн. рублей.



30 июля 2018 года был заключен контракт с ООО «Техстрой» в рамках второго этапа на 100 млн. рублей. Финансирование работ осуществлялось из бюджетов трех уровней, в том числе из федерального в сумме почти 88,5 млн. рублей, так как проект благоустройства набережной победил по итогам рейтингового голосования в рамках формирования комфортной городской среды.

16 апреля 2019 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Сигма-стройсервис» на выполнение третьего этапа работ по капитальному ремонту набережной реки Суры на сумму 98,8 млн. рублей. В текущем году проект также реализуется по программе формирования комфортной городской среды.