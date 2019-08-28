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В Пензе сформируют команду медиаволонтеров для форума «Инженеры будущего»

12:30 | 28.08.2019 | Общество

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Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Некоторые участники регионального форума «МедиаПовод» войдут в команду медиаволонтеров международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», который пройдет в Пензе в 2020 году.

В Пензе сформируют команду медиаволонтеров для форума «Инженеры будущего»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они будут отобраны по результатам выполнения практических заданий после посещения мастер-классов и дискуссионных площадок, предусмотренных программой регионального медиафорума, который состоится 5–7 сентября.

Планируется, что итогом участия в образовательных мероприятиях «МедиаПовода» будет успешная защита проектов.

«Совместно с нашими партнерами — пресс-службой регионального отделения Союза машиностроителей России, а также журналистами, специалистами по видео и фото, дизайну, руководителями рекламных и SМM-агентств — мы рассмотрим работы участников конвейера проектов и выберем тех, кто в дальнейшем войдет в команду медиаволонтеров для работы на форуме «Инженеры будущего – 2020», — пояснила начальник рекламно-информационного отдела ПензГТУ Наталья Боровкова.

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В свою очередь куратор форума «МедиаПовод» от вуза Антон Саламатин уточнил, что в полной программе мероприятия смогут принять участие 100 человек, которым предстоит пройти регистрацию и конкурсный отбор.

«При этом мы хотим привлечь к работе как можно больше представителей районов нашей области. И учитывая, что первый форум, который мы проводили на базе технологического университета в феврале этого года, собрал свыше 200 человек, мы решили сделать образовательную площадку форума открытой для всех, кто пройдет регистрацию», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», региональный форум «МедиаПовод» будет организован при поддержке Росмолодежи. На его подготовку Пензенскому государственному технологическому университету (ПензГТУ) выделено 1,4 млн. рублей.

Он состоится в рамках I всероссийского молодежного медиафорума «MediaАкцент», который Пенза примет с 5 по 7 сентября.

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